صحف الإمارات: العقوبات الأمريكية تضرب اقتصاد إيران في مقتل.. عطلة في الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية.. وأمريكا تحذر الناخبين من التضليل الروسي في انتخابات الكونجرس

"الخليج": أمريكا تعيد فرض العقوبات.. وإيران تهتز

تيريزا ماي: اتفاق "بريكست" اكتمل بنسبة 95%

إيقاف الدراسة وتعطيل العمل بجميع المؤسسات الحكومية في الكويت

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، بفرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، وتعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية في الكويت نظرا لسوء الأحوال الجوية، إضافة إلى الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي.تصدرت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرا بعنوان "أمريكا تعيد فرض العقوبات.. وإيران تهتز"، حيث أعادت الولايات المتحدة أمس، الاثنين، فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، فيما وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه «أقوى عقوبات تفرض حتى الآن» على إيران، وأضاف أن إيران يمكنها أن تتغير أو سوف تشهد انهيارًا اقتصاديًا.وأشار بومبيو إلى أن واشنطن منحت إعفاء مؤقتًا لثماني دول، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف أكثر من 200 فرد وسفينة في قطاعي الشحن والطاقة بإيران، والخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 من طائراتها، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفروعها والأفراد المرتبطين بها.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن أمريكا سوف تعاقب كل من يقوم بأعمال تجارية مع إيران. وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي وصفها بومبيو بأنها «الأقوى التي تفرض حتى الآن» على إيران، بعد ستة أشهر من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى (5+1).واهتمت "البيان" بالأمطار الغزيرة التي ضربت الكويت، ونشرت موضوعا بعنوان "اليوم عطلة في الكويت لسوء الأحوال الجوية"، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، اليوم الثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.فيما رفعت وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري حالة الاستعداد تأهبا لأمطار أشد غزارة يتوقع هطولها اليوم، حسب «الأرصاد»، ما يعد اختبارًا كبيرًا، وتزايدت التحذيرات من «غرق محتمل»، ويستلزم إجراءات احترازية عاجلة.بينما اهتمت "الاتحاد" بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان "أمريكا تحذّر الناخبين من التضليل الروسي في الانتخابات النصفية"، حيث أعلنت وزارات ووكالات أمنية أمريكية عشية الانتخابات النصفية أنها لا تملك مؤشرات على أي محاولات لتعطيل البنية التحتية للعملية الانتخابية، لكنها طلبت من الأمريكيين أن يكونوا يقظين ازاء المحاولات الروسية لنشر أخبار مضللة.وجاء هذا الإعلان بعد أيام على نشر نتائج دراسة جديدة تفيد بأن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بمعدل أكبر مما كانت عليه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين تم اتهام روسيا بالتلاعب من خلال حملات دعائية واسعة لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.وقال بيان مشترك لوزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ووزير العدل جيف سشينز ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي: "في هذا الوقت لا مؤشرات لدينا إلى تلاعب بالبنية التحتية للانتخابات في بلادنا بما يؤدي الى إعاقة التصويت أو تغيير النتائج أو تعطيل القدرة على إحصاء الأصوات".كما اهتمت "البيان" بتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تعتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الاتفاق الذي ستخرج بريطانيا بمقتضاه من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قد قارب على الانتهاء وتقول إنها واثقة من إيجاد حل بشأن أيرلندا الشمالية التي تعد حاليا النقطة الشائكة للخروج بحلول الموعد المقرر في مارس.وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء بأنها تعتقد أنه تم الانتهاء من 95% من اتفاق الخروج وأنها "واثقة من إيجاد حل بشأن عقبة أيرلندا الشمالية"، وذلك في أعقاب اجتماع مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.