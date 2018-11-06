الصحف الكويتية: السيسي يكشف حقيقة صفقة القرن.. وممثل الشيخ صباح يشيد بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.. وتوقف عمل الخطوط الجوية وتعطيل الدراسة بالكويت

"الجريدة": السيسي يكشف حقيقة صفقة القرن

"كونا": السيسي يبرز مشكلات المنطقة المعقدة

"القبس": 419 مليون جنيه أرباح الأهلي الكويتي مصر

"الأنباء": توقف عمل الخطوط الجوية وتعطيل الدراسة بالكويت

"الرأي": ممثل أمير الكويت يشيد بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

وأضاف السيسي أن مصر فيها جيش قوي جدا ومستعد أن يضحي كي تبقى الدولة، مشيرا إلى أن الدول «اللي بتروح مبترجعش»، وأوضح أنه في المنطقة العربية، بمجرد حدوث فراغ تنقض جماعات الإسلام السياسي فورا للسيطرة على الدولة وقياداتها لعمل الدولة الدينية.







تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصرى.وقالت "القبس" إن البنك الأهلي الكويتي – مصر أعلن عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، التي أبرزت نمو أعمال البنك، حيث حقق البنك صافي أرباح تشغيلية تجاوزت مليار جنيه مصري، محققًا بذلك زيادة في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 لتصل إلى 419 مليون جنيه، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 34%، وزاد إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، كما حققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء ارتفاعًا لتصل إلى 15 مليار جنيه بنسبة نمو 35%.وبهذه المناسبة، صرح علي إبراهيم معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلًا: «لقد حقق البنك الأهلي الكويتي ــــ مصر نموًا متواصلًا عبر كل مؤشراته المالية وتظل مصر إحدى أهم الأسواق الرئيسية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وتعزز هذه النتائج ثقتنا في إمكاناتنا لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين خلال السنوات المقبلة».وأفادت "كونا" بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن «مشكلات المنطقة العربية والإسلامية مركبة ومعقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة لايجاد حلول لها».وأضاف الرئيس السيسي، في جلسة حوار في منتدى «شباب العالم 2018»، المقام بمنتجع شرم الشيخ، «لدينا فرصة من خلال علاقتنا مع السعودية وأشقائنا في الخليج أن يكون لنا تأثير، إلا أن أطرافا أخرى ليس لدينا القدرة على التأثير على مواقفهم، لايجاد قاسم مشترك لحل مسألة اليمن».وأوضح أن الصراع في اليمن ليس بين الحوثيين والسلطة اليمنية، «ولكن قد يكون بين دول، ويدار على أرض اليمن، وقدرة مصر لها حدود في التدخل لحل الأزمة»، معتبرا أن «الوضع ينطبق أيضا على سوريا، وليبيا، وأفغانستان».وأوضحت "الجريدة" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن ما سمي «صفقة القرن» هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، لكنه لا يمتلك معلومات عن ذلك.وقال خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي المنعقد في شرم الشيخ: "أتحدث بصدق ليس لدينا معلومات، صفقة القرن طرح صدر في وسائل الإعلام، وما أعرفه هو دور ورأي مصر في القضية الفلسطينية، نحن مع ما يرتضيه الفلسطينيون لأنفسهم، ولكن لن نتحدث باسمهم، ولن نفرض عليهم شيئا. وأكد السيسي أن مصر تسعى إلى المصالحة الفلسطينية".وأشار إلى أنه "لا يوجد حكم للأبد، الأمر ينتهي بعمر الإنسان، لكن الشعب يغير إذا أراد التغيير، والدولة سائرة بشعبها، والتقدم لا يصنعه الرئيس بل الشعب، والدولة".وقالت "الأنباء" إن الأحوال الجوية السيئة في الكويت تسببت بتعطيل الدراسة اليوم، الثلاثاء، وتعطيل عمل الخطوط الجوية الكويتية.وأعلنت الخطوط الكويتية تعطيل العمل بنظام الدوام الصباحي يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وقالت على "تويتر" إن قرارها جاء "حرصا على سلامة موظفيها، وبناء على تعليمات مجلس الوزراء"، واعتبرت الشركة الكويتية يوم الثلاثاء عطلة رسمية، مع استمرار العمل بنظام الورديات، بحسب "سكاي نيوز".وقرر مجلس الوزراء في الكويت اليوم تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازلي تعطيل الدراسة في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وكليات جامعة الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مترافقا مع أمطار رعدية متفرقة ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.وأكدت "الرأي" أن ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، أكد نجاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، من خلال اعتماده كمنصة حوارية تهتم بطرح مجمل القضايا التى تشغل الرأى العام الدولى، وتستهدف تبادل الآراء بين مختلف الحضارات والثقافات، والتأكيد على المبادئ السامية للسلم العالمى وقبول الآخر والعيش المشترك.وأضاف الجبرى- فى بيان صحفى عقب عودته إلى الكويت والوفد المرافق له، بعد مشاركته فى افتتاح المنتدى- أن المشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى "شباب العالم"، تعكس الحرص على دعم الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات، معربا عن بالغ اعتزازه وفخره بتمثيل أمير الكويت فى فعاليات المنتدى.وأضاف قائلا: "تشرفت بنقل تحيات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وإلى الشعب المصرى، مع التمنيات بدوام التقدم والازدهار".