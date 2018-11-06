تفاصيل جلسة المساعدات الإنسانية مسؤولية دولية في مواجهة التحديات بمنتدى شباب العالم

شهدت قاعة الأقصر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، جلسة حوارية بعنوان: المساعدات الإنسانية: مسؤولية دولية في مواجهة التحديات"، وذلك ضمن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.



تحدث خلال الجلسة كلٌ من لورا سميرة نودى -الناشطة في مجال المساعدات الإنسانية- وإستر تن زيجزوف -الصحفية والناشطة في مجال المساعدات الإنسانية- وجاكسون هاريس -المصور الوثائقي وصانع أفلام الإنجليزي-، حيث أشاروا إلى أن اللاجئين ليسوا أرقامًا، ويعانون من ظروف صعبة، مثل الطوابير للحصول على مساعدات لا تكفيهم، وإقامتهم في مخيمات دون المستوى، ومعاملتهم معاملة غير لائقة، مبينين أن مشكلة الدول في التعامل مع اللاجئين هي عدم التعرف على أهمية الإنسان، وغياب الإنسانية، مطالبين بوجود مواءمة بين تقديم المساعدات للاجئين، وحماية كل دولة لحدودها.



وأوضح المتحدثون أن هناك الكثير من الكوارث والمشكلات التي تؤثر على المناخ، وسيكون لها عواقب على الغلاف الجوي، فالإنسان يقوم بتدمير البيئة، ولذلك لابد من وقف بعض الصناعات المؤثرة على البيئة لمواجهة التغير المناخي.



ولفتوا إلى بعض تجاربهم في تقديم المساعدات الإنسانية، ومنها عمل مكتبة للاجئين في اليونان؛ لتقديم الدعم الثقافي لهم، وإعطائهم فرصة للترويح عن أنفسهم والتعبير عنها.