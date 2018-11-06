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اقتصاد

الخط الساخن لشكاوى أعطال المياه بالإسكندرية تحصد المركز الأول في تقديم الخدمة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه تم وضع خطة لتطوير خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى والأعطال، حيث حصلت إدارة الخط الساخن بالشركة على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن العام المالي 2017/2018، وذلك من خلال المراجعة الميدانية.

وتميزت الشركة في تفعيل تلقي الشكاوى عبر القنوات الإلكترونية (موقع الشركة - تطبيق الواتس أب)، بالإضافة لتفعيل مركزية الشكاوى داخل الأفرع، والمعامل، ومراكز خدمة العملاء، بجانب ارتفاع تقييم أداء وحدات الرقابة وتطوير الأداء والمتابعة الميدانية.

كما يجرى الانتهاء من إنشاء منافذ خدمة عملاء داخلية بمناطق الورديان، وبرج العرب، والميناء، والمنشية 2، ومنفذ خدمة عملاء خارجى بالميناء، بالإضافة إلى مجمع خدمات متكامل بمنطقة كوم الدكة يحتوى على منفذ خدمة عملاء داخلي يخدم عملاء فرع الإبراهيمية الذي سينقل به.
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