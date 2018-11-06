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اقتصاد

مياه الإسكندرية: عمل 725 وصلة منزلية للفقراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع البترول لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة والأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وتسعى الشركة دائمًا إلى التميز في تشكيل لجان المجتمع المدني لتحقيق الفاعلية بين جميع أركان المجتمع المدني والمحلي داخل المحافظة ومشاركة جميع طوائف المجتمع المدني لدعم قضايا مياه الشرب، وذلك من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل وحريص على رفع الوعي والتسويق المجتمعي، بجانب استحداث نشاط تغيير العدادات المتوقفة للأسر الفقيرة، حيث تقوم الشركة ببحث حالة الأسر الفقيرة، ويتم استبدال العدادات المتوقفة بعدادات مستعملة من عدادات الشركة التي تم إصلاحها.

كما تم خدمة 3 آلاف أسرة تقريبًا من خلال مد مشاريع بالمناطق الفقيرة بإجمالي تكلفة نحو 6.2 مليون جنيه، بجانب عمل وصلات منزلية لمياه الشرب لـ725 أسرة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بتكلفة نحو 1.6 مليون جنيه.

وأضاف: تم تدريب العاملين بالشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة (نسبة 5%) وما يستلزم ذلك من تجهيزات تساعدهم في الحصول على التدريب اللازم لهم والمناسب لظروفهم، وقد حصل مركز التدريب على أيزو 26000 (أيزو المشاركة المجتمعية)، لتكون الشركة واحدة من أوائل الشركات الحكومية الحاصلة عليه.
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