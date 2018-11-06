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منوعات

قانون يقضي بعدم تمشية الكلاب طوال النهار في مدينة صينية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أثار قانون صدر في مدينة وينشان بمقاطعة يونان جنوب وسط الصين يقضي بإبقاء الكلاب في المنازل من الساعة 7 صباحا وحتى 10 مساء ، غضب معظم أصحاب الحيوانات الأليفة.

وتسبب القانون المؤلف من ثمانية بنود بعدم تمشية الكلاب في هذه الفترة في نقاش عام حاد وفق صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، فيما تقول السلطات إن الهدف هو تحسين ظروف معيشة المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

ويقضي المرسوم بعدم السماح لأصحاب الحيوانات الأليفة بتمشية كلابهم في المنطقة الحضرية بالمدينة في الفترة المحددة وأن يجب أن يكون هناك مقود للكلب لا يزيد طوله عن متر واحد ويمسكه شخص بالغ عند الخروج في الهواء الطلق، وقد اعترض عليه أصحاب الحيوانات الأليفة باعتباره يقيد حركتهم في ساعات محددة.
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