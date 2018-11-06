ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: تمنيت التحدث بلهجة أقل حدة لكن ليس لدي خيار

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:25 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يتمنى أن يتحدث بلهجة أقل حدة في أول عامين له في السلطة، لكنه واصل في الوقت نفسه هجومه العنيف على عدد من الديمقراطيين وإثارة المخاوف بشأن الهجرة عشية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وعندما سئل في مقابلة أجرتها معه "سينكلير برودكاستينج"، إحدى أكبر شركات تشغيل محطات التلفزيون الأمريكية، إن كان هناك ما يأسف عليه في أول عامين له كرئيس قال ترامب "أقول اللهجة".

وأضاف "كنت أود التحدث بلهجة أقل حدة بكثير. أشعر إلى حد معين إنه ليس لدي أي خيار... ربما كان من الممكن أن أكون أقل حدة من هذه الناحية".

وأدلى ترامب بعدد من الأحاديث لوسائل الإعلام وشارك في تجمعات انتخابية في أوهايو وانديانا وميزوري عشية الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان حزبه الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.

وخلال تصريحاته التي أدلى بها لم يظهر ما يدل على رغبته التي أبداها في أن تكون نبرته مختلفة وأقل حدة. فقد هاجم المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم أوهايو ريتشارد كوردراي ووصفه بأنه "شخص سييء". كما عاد إلى الخوض في موضوعات مألوفة حيث سخر من السناتور الديمقراطية اليزابيث وارن ووصفها بأنها "بوكاهونتاس" نسبة إلى الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه ليس راضيا عن النقد اللاذع في الخطاب السياسي الأمريكي لكنه أرجع ذلك إلى موسم الانتخابات.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي أفريقيا

احذري هذه العادة الخطيرة فإنها تدمر شعرك

الاتحاد التونسي: ننتظر قرار رفع عقوبة إيقاف فرانك كوم والذوادي

مخرج مباراة الأهلي والترجي يرفض الرد على تحرك الشياطين الحمر

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

٤٢ دولة تختار أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسطي

صرف مكافآت المولد النبوي بالتأمين الصحي

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

الصحف الكويتية: السيسي يكشف حقيقة صفقة القرن.. وممثل الشيخ صباح يشيد بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.. وتوقف عمل الخطوط الجوية وتعطيل الدراسة بالكويت

حكم صلاة امرأة تحمل طفلها في القيام والركوع والسجود.. فيديو

أرملة أشهر تاجر مخدرات في التاريخ تكشف أسرار علاقتهما في كتاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

فيديو

نقيب الصحفيين: منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى..فيديو
42 دولة تختار أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسطى.. يتصدر نشرة صباح البلد
مرور الجيزة ينصح باستخدام كوبرى أكتوبر بدلًا من 15 مايو ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟