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تعليم

رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بطب الأزهر مقررا عاما لـ البورد العربي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
أعلن المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، عن اختيار الدكتور أسامة عبد الحى رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بطب الأزهر أصبح مقررا عاما لـ"البورد العربي".

وقالت جامعة الأزهر في بيان رسمي لها: "إن المجلس العلمي لتخصص التخدير والرعاية المركزة بالبورد العربي التابع لجامعة الدول العربية، انتخب الدكتور أسامة عبد الحى أستاذ ورئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، ورئيس المجلس العلمى للتخدير بالبورد المصرى، مقررا عاما لتخصص التخدير فى البورد العربى".

وكان المجلس العلمى لتخصص التخدير بالبورد المصرى انتخب بالإجماع الدكتور اسامة عبد الحى رئيسا لتخصص التخدير والرعاية المركزة بالبورد المصرى أوائل شهر أكتوبر الماضى.
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