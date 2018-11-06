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منوعات

التنوع البيولوجى ندوة بالقرية الفرعونية اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
محمد عطية
التنوع البيولوجى
تنظم القرية الفرعونية اليوم الثلاثاء ، وبالتعاون  مع وزارة البيئة، ندوة " التنوع البيولوجي وأهميته في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة"، وذلك  بحضور بعض الجمعيات الأهلية وبمشاركة رواد القرية الفرعونية. 

ومن المقرر أن تلقى المحاضرة د. شيماء طه مدير محمية الغابة المتحجرة.

وأشارت إنجى الفرماوى مسئولة العلاقات العامة والاعلام بالقرية ان مثل هذه الندوات تأتي في إطار رفع الوعي البيئي لدي المواطنين وجميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، وفى إطار التعاون مع وزارات البيئة والزراعة .

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى  قبل انعقاد مؤتمر "الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي"  من 13 وحتى 29 نوفمبر الحالى بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة 196 دولة. 

وأضافت الفرماوى أن هذه الندوات والمشاركات تأتى ضمن مسئولية القرية الفرعونية تجاه المجتمع المدنى وتفاعلها مع البيئة المحيطة بها وتأثيرها بما يدور فيها ، حيث إنها جزء لا يتجزأ من المجتمع . 
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