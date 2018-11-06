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برلمان

نائب مطروح يتقدم ببيان عاجل لمد فترة التسجيل في البطاقات التموينية لمدة شهر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي وزير التموين
ماجدة بدوى
تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح ببيان عاجل مقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بمد فترة تحديث بيانات البطاقات التموينية لمدة شهر.

وقال العميري في بيان صحفي له اليوم، إن هناك ضرورة ملحة لمد فترة تحديث البيانات وإضافة المواليد الجديدة لإصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة لمدة شهر آخر، مؤكدا على أن هناك العديد من القرى التى لا يوجد بها نت وأخرى كان النظام فيها يعانى من الضغط بالإضافة لعدم انتهاء بعض المواطنين من استخراج الأوارق المطلوبة.

وأضاف "نائب مطروح" أن المحافظات الحدودية خاصة تعاني بشدة من بعد المسافات بينها وبين المراكز ومكاتب التموين لذلك لابد من الموافقة على مد باب التسجيل وتصحيح البيانات لمدة شهر أخر ولتوعية المواطنين وحثهم على سرعة الإنتهاء من التسجيل.
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