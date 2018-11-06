نجلاء بدر تكشف حقيقة انسحابها من البيت الأبيض بسبب الأجر

انتشرت بعض الأخبار التي زعمت أن إنسحاب نجلاء بدر من المشاركة في بطولة مسلسل البيت الأبيض يرجع إلى عدم إعجابها بالأجر المعروض عليها.



ولكن نجلاء حرصت على وضع حد لهذه الشائعات وكتبت من خلال حسابها على الفيسبوك :" اعتذاري عن مسلسل البيت الابيض ليس له اي علاقة بالأجر ولا بالورق الاعتذار بسبب امر خاص بي شخصي جدا علشان بس الأسئلة الكتير و محاولة الوصول لي و أكن كل الإحترام و التقدير للشركة المنتجة و الاستاذ ريمون مقار و المخرج الجميل جدا تامر حمزة و اتمنى لهم كل التوفيق".



واضافت : "وكنت اتمنى اكون معاهم بجد و ياريت ماحدش يتكهن او يخمن في دماغه اسباب اعتذاري الخاصة و شكرا لكل اللي بيحاول يوصلي علشان يطمن علي و مش عارف يوصلي ".



وتابعت :"و بعتذر عن عدم إجراء حوارات او لقاءات صحفية او تليفزيونية في الفترة الحالية نظرا لظروف خاصة ".