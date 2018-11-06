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نقيب الصحفيين: منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى..فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية.

وأضاف نقيب الصحفيين، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية، أن هناك تطور فى مستوى الجلسات والموضوعات الخاصة بالمؤتمر.

وأوضح أن منتدى شباب العالم يعتبر تجربة مهمة جدًا لمناقشة أفكار مهمة وتوعية الشباب، مؤكدًا أن المجتمع لا يقوم على فئة معينة، مفيدًا بأنه يجب توعية المجتمع كله لكى يشارك فى صياغة مستقبل مصر فى الفترة القادمة.


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