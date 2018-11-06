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مرأة

طبيب يكشف عن أسباب الإصابة بالمعدة العصبية وأعراضها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور أحمد إسماعيل زميل الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقصر العيني إن المعدة تتأثر بالحالة العامة للإنسان ويعرف المرض الناتج في المعدة بسبب الأعصاب بمرض المعدة العصبية وهو مصطلح منتشر بين الأفراد يصف حالة الوخز أو الشعور بالتنميل في المعدة وتتباين أعراض مرض المعدة العصبية وعلاجها من فرد إلى آخر تبعا للسبب.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل، إن أعراض المعدة العصبية تتصاحب في بعض الأحيان مع تغيير في وتيرة الإخراج كما تتنوع أعراض الإصابة بالمعدة العصبية وتتشابه مع أعراض عدد من الأمراض المعدية الأخرى وتعد تشنجات المعدة وانتفاخها مع وجود ألم وحرقة في منطقة المعدة من أكثر أعراض المعدة العصبية شيوعا ويصاحب الشعور بأعصاب المعدة تغير في الشهية مع حدوث تعرق زائد وشعور بالغثيان ورغبة بالتقيؤ وعسر في الهضم.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل أن مرض المعدة العصبية يرجع لعدة أسباب منها القلق والتوتر بشكل عام وخاصة في حالة الاكتئاب وحالة التوتر والقلق الشديد ومعاناة الفرد من بعض الأمراض المعدية مثل قرحة المعدة وارتجاع الحمض ومتلازمة القولون العصبي التي تزيد من إمكانية الشعور بأعصاب المعدة والتحسس من بعض أنواع الطعام أو تناول الطعام الزيتي أو المليء بالدهون أو الوجبات السريعة وكذلك الأمر بالنسبة للطعام الحار.
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