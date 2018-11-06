طبيب يكشف عن أسباب الإصابة بالمعدة العصبية وأعراضها

قال الدكتور أحمد إسماعيل زميل الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقصر العيني إن المعدة تتأثر بالحالة العامة للإنسان ويعرف المرض الناتج في المعدة بسبب الأعصاب بمرض المعدة العصبية وهو مصطلح منتشر بين الأفراد يصف حالة الوخز أو الشعور بالتنميل في المعدة وتتباين أعراض مرض المعدة العصبية وعلاجها من فرد إلى آخر تبعا للسبب.





وقال الدكتور أحمد إسماعيل، إن أعراض المعدة العصبية تتصاحب في بعض الأحيان مع تغيير في وتيرة الإخراج كما تتنوع أعراض الإصابة بالمعدة العصبية وتتشابه مع أعراض عدد من الأمراض المعدية الأخرى وتعد تشنجات المعدة وانتفاخها مع وجود ألم وحرقة في منطقة المعدة من أكثر أعراض المعدة العصبية شيوعا ويصاحب الشعور بأعصاب المعدة تغير في الشهية مع حدوث تعرق زائد وشعور بالغثيان ورغبة بالتقيؤ وعسر في الهضم.



