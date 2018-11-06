ترامب يستعد للإطاحة بعدد من المسؤولين في إدارته بينهم وزير الدفاع

تستعد الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات النصفية للكونجرس، إلا أن مصادر كشفت عما يجري داخل البيت الأبيض في هدوء وخفاء، حيث يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل حكومته استعدادا للنصف الثاني من ولايته الأولى، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





ويبدو أن الرئيس الأمريكي يستعد لتغييرات موسعة في إدارته، حيث لم يخف ترامب غضبه من الكثيرين في إدارته، مثل المدعي العام جيف سيثنز الذي يأتي على رأس تلك القائمة، إضافة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي توترت علاقته بترامب، كما ألقى الرئيس الأمريكي اللوم أكثر من مرة على وزير الأمن الداخلي كيرستجن نيلسن في ملف الهجرة غير الشرعية.





ونقلت "سي إن إن" عن مصادر داخل البيت الأبيض ومقربة من الرئيس قولها إن ترامب يبحث بشكل مستمر مع الحلفاء والمستشارين إمكانية إحداث تغيير موسع في حكومته وتغيير عدد كبير من المسؤولين الحاليين في إدارته، موضحة أن أبرز الأسماء التي سيستغنى عنها ترامب هم وزير الدفاع ماتيس ووزير الأمن الداخلي نيلسن، إضافة إلى كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.



