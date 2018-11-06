سكرتير عام حلف الناتو يصل أفغانستان

وصل السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إلى أفغانستان؛ في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من القادة الأفغان وقوات التحالف ، يبحث خلالها تطورات الأوضاع في أفغانستان.



وقالت قوات الناتو -في بيان لها نقلته قناة طلوع نيوز الأفغانية - إن ستولتنبرج يزور أفغانستان حاليًا بصحبة رئيس اللجنة العسكرية للحلف المارشال "ستيوارت بيتش" والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال "كورتيس سكاباروتي".



وأضافت ، أن ستولتنبرج سيلتقي خلال هذه الزيارة بالرئيس الأفغاني "أشرف غني" والرئيس التنفيذي "عبد الله عبد الله" وبعض الوزراء والمسؤولين الأفغان البارزين بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني الأفغاني.

