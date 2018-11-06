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محافظات

وفد وكالة التعاون الدولي الكوري بالقاهرة يزور الأقصر ..صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
وفد وكالة التعاون
وفد وكالة التعاون الدولي الكوري KOICA بالقاهرة
شمس يونس
استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفدًا من وكالة التعاون الدولي الكوري KOICA بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون واستقدام المتطوعين الكوريين للعمل تطوعيًا في الهيئات والمنظمات المصرية، وتم استقبالهم بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

والتقى حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالوفد في مكتبه بالمديرية، وذلك بحضور مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وفتحي محمد خير مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وأحمد عبد الغني مدير عام إدارة خدمات الشباب بالمديرية.

وتعرف الوفد الكوري، خلال اللقاء، على أهم الأنشطة الشبابية التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بالاقصر والإدارات الفرعية التابعة لها داخل الهيئات الشبابية بالمحافظة، وتم التعرف على أهم الأنشطة التي سيقوم بها الخبراء الكوريين داخل الهيئات الشبابية داخل محافظة الأقصر ، والتي من أهمها تعليم اللغة الانجليزية والكورية داخل هذه الهيئات.

وزار الوفد الكوري مركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب الضبعية للتعرف على الأنشطة والبرامج المتاحة داخل هذه المراكز وتفقد أماكن إقامة الأنشطة بهذه المراكز.
وفد وكالة التعاون الدولي الكوري بالقاهرة يزور الأقصر ..صور
وفد وكالة التعاون الدولي الكوري بالقاهرة يزور الأقصر ..صور
وفد وكالة التعاون الدولي الكوري بالقاهرة يزور الأقصر ..صور
وفد وكالة التعاون الدولي الكوري بالقاهرة يزور الأقصر ..صور
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