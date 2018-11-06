مياه الإسكندرية تستعرض خطتها لتوصيل المياه للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا

أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بمناطق غرب الحريري وأبو مندور وطريق رشيد بطول 1743 مترا، مما أدى إلى تحسين الخدمة لحوالى 405 آلاف شخص تقريبا.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء أنه تم عمل إحلال وتجديد للمواسير الإسبستوس القديمة المتهالكة بمواسير بلاستيك جديدة بأقطار مختلفة، بالإضافة إلى مد وتدعيم مواسير جديدة خلال الأعوام السابقة لحل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالقرى المحرومة، وهى توسعات قرية البيضا مهندسين، وقرية مركز التدريب 2، وقرية الكرنك، وقرية الهويس، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه في مجال تقليل الفاقد (التسرب)، تم الانتهاء من الأعمال بمنطقة رابعة الناصرية والنوبارية، حيث تم تقليل الفاقد في القرية الخامسة من 39% إلى 21%، والقرية السادسة من 32% إلى 18%، وجارٍ اختيار 6 مناطق جديدة للعمل عليها كـ(DMAs)، وهى (عزبة البكتوشي، عزبة القلعة، زرزارة، مساكن شارع النصر بسموحة، منطقة الطلمبات بالمكس، منطقة 6 أكتوبر بالعجمي).



وفي مجال ترشيد الطاقة، جارٍ استبدال كشافات إنارة الشوارع بجميع المحطات بكشافات ليد (LED)، فيما من المتوقع توفير من 1 إلى 2% من التكلفة، بجانب خطة الشركة في استبدال المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى عالية الكفاءة، وإنشاء محطتي توليد طاقة شمسية بقدرة 60 ك/وات كنموذج تجريبي أعلى المركز الرئيسي ومبنى كوم الدكة.



وبمجال خدمة العملاء والخط الساخن، قال المهندس جابر "إن إدارة الخط الساخن بالشركة حصلت على المركز الأول على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2017 - 2018، وذلك من خلال المراجعة الميدانية، حيث تميزت الشركة في تفعيل تلقي الشكاوي عبر القنوات الإليكترونية (موقع الشركة - تطبيق واتس آب)، بالإضافة لتفعيل مركزية الشكاوي داخل الأفرع والمعامل ومراكز خدمة العملاء، بجانب ارتفاع تقييم أداء وحدات الرقابة وتطوير الأداء والمتابعة الميدانية.



كما يجرى الانتهاء من إنشاء منافذ خدمة عملاء داخلية بمناطق (الورديان، برج العرب، الميناء، المنشية 2، ومنفذ خدمة عملاء خارجى بالميناء)، بالإضافة إلى مجمع خدمات متكامل بمنطقة كوم الدكة يحتوى على منفذ خدمة عملاء داخلي يخدم عملاء فرع الإبراهيمية، الذي سينقل به.



وبالنسبة لمجال توعية المواطنين، تقوم شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالعديد من الحملات في المدارس للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، وتأهيل دورات المياه، وتقليم وري الأشجار، وإصلاح أثاث المدارس، بالإضافة لحملات أخرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف فى المساجد العامة والخاصة، كالمساجد الملحقة بالنوادي العامة، وأيضا بالكنائس في جميع أنحاء المحافظة، فضلا عن القيام بالمشاركة فى القوافل الطبية بمناطق (أبوصير، وأبيس 8، وبرج العرب القديمة، والعجمي، وخورشيد، والمطار، والعامرية)، وذلك للتوعية عن طريق ترشيد استهلاك المياه وأهميتها، والتنويه عن خدمات الشركة كتطهير الخزانات والاتصال بخدمة الخط الساخن للإبلاغ عن أي مشكلة أو للاستفسار عن أى معلومة.



وأشار إلى أنه فى مجال المشاركة المجتمعية، وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع قطاع البترول لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة والأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وتسعى الشركة دائمًا إلى التميز في تشكيل لجان المجتمع المدني لتحقيق الفاعلية بين جميع أركان المجتمع المدني والمحلي داخل المحافظة ومشاركة جميع طوائف المجتمع المدني لدعم قضايا مياه الشرب، وذلك من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل وحريص على رفع الوعي والتسويق المجتمعي، بجانب استحداث نشاط تغيير العدادات المتوقفة للأسر الفقيرة، حيث تقوم الشركة ببحث حالة الأسر الفقيرة، ويتم استبدال العدادات المتوقفة بعدادات مستعملة من عدادات الشركة التي تم إصلاحها، كما تم خدمة 3 آلاف أسرة تقريبًا من خلال مد مشاريع بالمناطق الفقيرة بإجمالي تكلفة نحو 6.2 مليون جنيه، بجانب عمل وصلات منزلية لمياه الشرب لـ725أسرة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بتكلفة نحو 1.6 مليون جنيه.



ونوه إلى أنه تم إصدار تعليمات بعمل الدعاية اللازمة للعديد من العملاء للتعريف بأهمية ومزايا استخدام القطع الموفرة في ترشيد استهلاك المياه من خلال المصادر المسموعة والمرئية والمقروءة، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، كما تم مخاطبة جميع المديريات ووكلاء الوزراء بالمحافظة لسرعة استخدام الموفرات.. وتم بالفعل تركيب القطع الموفرة بالعديد من المنشآت والمساجد والمدارس والمستشفيات، فضلا عن إنشاء صفحة عن القطع الموفرة للتسويق على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للرد على الاستفسارات مباشرة (WWW.facebook.com/alexwater.marketing:// https).



وأوضح المهندس جابر أنه تم تدريب العاملين بالشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة (نسبة 5%) وما يستلزم ذلك من تجهيزات تساعدهم في الحصول على التدريب اللازم لهم والمناسب لظروفهم، وحصل مركز التدريب على أيزو 26000 (أيزو المشاركة المجتمعية)، لتكون الشركة واحدة من أوائل الشركات الحكومية الحاصلة عليه.