تعليم مطروح تضم طالبا بالضبعة النووية للجنة استلام التغذية بالمدرسة

اجتمع اليوم الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع أبنائه طلاب مدرسة الضبعة النووية بحضور الأستاذ حامد مرعي مدير المدرسة والأستاذ وصفي صافي رئيس مجلس أمناء الضبعة ومسئولي التربية الاجتماعية.



وأجرى النيلي، حوارا أبويا صادقا مع الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي للمدرسة، للاستماع لبعض الشكاوى التي لاحت لهم في الأفق خلالة الفترة الماضية، كما أجاب على بعض التساؤلات التي تشغل فكرهم طوال الفترة السابقة.



وقرر الدكتور النيلي، انضمام طالب من المكتب التنفيذي إلى لجنة استلام التغذية من المتعهد المختص بذلك طبقا للمواصفات الفنية القياسية المتفق عليها وتحقيقا لعوامل السلامة والأمان لأبنائنا طلاب النووية خلال إقامتهم الدائمة بفندق المدرسة، مشددا على مسئولي المدرسة على حتمية توافر الأجواء الدراسية والإعاشة الجيدة والإقامة المتميزة للطلاب طبقا للتعليمات الوزارية بذلك وتنفيذا لتعليمات السيد اللواء قائد الإقليم.



كما وجه مدير تعليم مطروح مسئولي إدارة التعليم الفني وادارة الضبعة، بدراسة أي شكاوى على أرض الواقع وحلها فورا لضمان تحقيق الانطلاقة المنشودة لتلك المدرسة المتميزة والتي تشغل اهتمام كافة الدوائر التنفيذية والاعلامية .



وأوضح الدكتور النيلي لأبنائه، أنه يتابع لحظة بلحظة سير الدراسة بالمدرسة النووية، من أجل تحقيق التميز التعليمي والجودة العلمية بها.