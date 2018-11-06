المنظمة العربية للطيران تدعو إلى تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

أكد عبد النبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، أن المنظمة تتطلع لمزيد من التعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي من أجل تطوير منظومة الطيران عربيا وتحقيق أكبر قدر من النجاحات في صناعة الطيران.





وقال "منار" خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي الاكو، إن هناك عددا من القضايا المشتركة بين المنظمة والاتحاد أهمها تطوير منظومة الطيران والمطارات وخاصة في تحديث البنية التحتية في الدول العربية بما يخدم الصناعة، إضافة إلى تقديم أحدث التقنيات في مجالات الأمن وسلامة الطيران.





وأضاف المدير العام التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، أن هناك العديد من الأهداف التي يخدمها الاتحاد العربي للنقل الجوي للنهوض ودعم صناعة النقل الجوي في منطقتنا العربية إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها هذه الصناعة تتطلب بذل مزيد من الجهد والتعاون، مؤكدا أن سوق النقل الجوي سوق واعد يساعد على تنمية الحركة السياحية وانتقال الأشخاص وزيادة التبادل التجاري.



