ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حزب المؤتمر: 4 رسائل من منتدى شباب شرم الشيخ للعالم تؤكد نجاحه

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد حزب المؤتمر، أن النجاح المبهر وغير المسبوق الذى حققه منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث بمجموعة من الرسائل المهمة والعاجلة للعالم كله فى مقدمتها أن مصر أصبحت دولة مؤسسات وأن الدستور والقانون هو منهاج عمل راسخ داخل جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أن الرسالة الثانية تؤكد أن منتدى شباب العالم يدعم وبقوة دور مصر الريادي والمحوري والرائد فى نشر قيم السلام العالمى ومواجهة الإرهاب ويدعم الحوار الحضاري المنشود بين الأمم وأصحاب الديانات والثقافات المختلفة، إضافة إلى الرسالة الثالثة التي تؤكد أن مصر أرض السلام ومهبط الديانات وأكدت للعالم كله ومن خلال تواجد أكثر من 5 آلاف شاب من 160 دولة من مختلف دول العالم أن مبدأ التعايش السلمي بين جميع شعوب العالم أصبح واقعا عمليا تم تطبيقه على أرض الواقع من أرض السلام مدينة شرم الشيخ العالمية المصرية وهذه الرسالة تحديدا يمكن للعالم من خلالها حل جميع المشكلات والنزاعات والأزمات فى جميع انحاء العالم ليتم ترسيخ أسس التعايش السلمي وقبول الآخر والإيمان بالتنوع والاختلاف وفقه العيش المشترك بين البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن الرسالة الرابعة لهذا المنتدى العالمي هو أن مصر سوف تجنى الأثار الايجابية لهذا المؤتمر فى عدة مجالات منها جذب الاستثمارات العالمية لمصر وأيضا جذب السياحة العالمية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن هذه الرسائل الأربعة تؤكد نجاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وتحقيقه لجميع أهدافه.

loading...

ترشيحاتنا

الموساد يقود تحركات تطبيع العلاقات بين إسرائيل و الدول العربية

54 % من قراء صدى البلد يرفضون مقترح حظر النقاب في الأماكن العامة

تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

المنتخب الإسبانى يرفض مواجهة فريق إسرائيلي في كاتالونيا لهذا السبب

ترامب يستعد للإطاحة بعدد من المسؤولين في إدارته بينهم وزير الدفاع

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمى.. صور

الرئيس السيسي: وزن الأمن القومي العربي قبل ٢٠١١ يختلف عن بعدها

السجن 3 سنوات لمتهمين في قضية خلية وزارة الداخلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو
عبد المحسن سلامة: منتدى الشباب قدم نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات ..فيديو
عمرو مصطفى يطالب بإنشاء أكاديمية وطنية عالمية لصناعة الفنون والعلوم.. فيديو
نقيب الصحفيين: منتدى الشباب يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟