حزب المؤتمر: 4 رسائل من منتدى شباب شرم الشيخ للعالم تؤكد نجاحه

أكد حزب المؤتمر، أن النجاح المبهر وغير المسبوق الذى حققه منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث بمجموعة من الرسائل المهمة والعاجلة للعالم كله فى مقدمتها أن مصر أصبحت دولة مؤسسات وأن الدستور والقانون هو منهاج عمل راسخ داخل جميع مؤسسات الدولة المصرية.



وأكد حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أن الرسالة الثانية تؤكد أن منتدى شباب العالم يدعم وبقوة دور مصر الريادي والمحوري والرائد فى نشر قيم السلام العالمى ومواجهة الإرهاب ويدعم الحوار الحضاري المنشود بين الأمم وأصحاب الديانات والثقافات المختلفة، إضافة إلى الرسالة الثالثة التي تؤكد أن مصر أرض السلام ومهبط الديانات وأكدت للعالم كله ومن خلال تواجد أكثر من 5 آلاف شاب من 160 دولة من مختلف دول العالم أن مبدأ التعايش السلمي بين جميع شعوب العالم أصبح واقعا عمليا تم تطبيقه على أرض الواقع من أرض السلام مدينة شرم الشيخ العالمية المصرية وهذه الرسالة تحديدا يمكن للعالم من خلالها حل جميع المشكلات والنزاعات والأزمات فى جميع انحاء العالم ليتم ترسيخ أسس التعايش السلمي وقبول الآخر والإيمان بالتنوع والاختلاف وفقه العيش المشترك بين البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم.



وأشار حزب المؤتمر إلى أن الرسالة الرابعة لهذا المنتدى العالمي هو أن مصر سوف تجنى الأثار الايجابية لهذا المؤتمر فى عدة مجالات منها جذب الاستثمارات العالمية لمصر وأيضا جذب السياحة العالمية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن هذه الرسائل الأربعة تؤكد نجاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وتحقيقه لجميع أهدافه.



