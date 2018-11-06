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مرأة

رئيسة ليبيريا السابقة تحصل على منصب استشاري بصندوق النقد الدولي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
عين صندوق النقد الدولي الرئيسة السابقة لليبيريا "إلين جونسون سيرليف" عضوا في إحدى مجموعاتها الاستشارية الخارجية للمراقبة.

وذكرت صحيفة "ديلي أوبزرفر" الليبيرية أن المجموعة، التي تضم سيرليف عضوا فيها، تتألف من خبراء في مجال الاقتصاد والمال والسياسات العامة التي يتمثل هدفها في العمل على تقرير المراقبة الشاملة لعام 2020 لصندوق النقد الدولي .

وقد رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بانضمام سيرليف للمجموعة قائلة: "نحن فخورون للوصول إلى خبرات... شخصيات بارزة".
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