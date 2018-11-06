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رائدة أعمال إفريقية: النسخة الثانية من منتدى شباب العالم متميزة.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت كاثرين كونستانتيندير، رائدة أعمال وناشطة إفريقية في مجال البيئة، إنه حينما دعتها الحكومة المصرية للمشاركة في منتدى شباب العالم، لم تكن تسمع عنه، فلم يكن له صدى في جنوب افريقيا ويوجد الكثير من المنتديات هناك، لكن هذا المنتدى متميز للغاية وتفاجئت بشكل كبير عندما بحثت عنه.

وأعربت "كونستانتيندير"، خلال لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، عن تطلعها لتعود إلى بلادها وتصبح سفيرة لمنتدى شباب العالم، لضمان مشاركة شباب جنوب افريقيا في النسخة الثالثة من المنتدى.

وأكدت أهمية الحفاظ على الموارد المائية والبيئة المحيطة بنا، حيث إنها هدية ويجب أن نرعاها للأجيال القادمة، لافتة إلى أنها تعاملت مع المجتمع المدني وحكومات مختلفة حول العالم.

وأضافت أننا مسئولون عن خلق أجيال جديدة بها قادة أخلاقيون مسئولون عن خلق بناء للامم يستند إلى الحلول، منوهة إلى أنها تربت على تعلم إدارة الوقت وهو الحل والسبيل لتحقيق أي شيء.
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