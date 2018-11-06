تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود بمشاركة الأهالى من القبض على لصين أثناء قيامهما بعرض توك توك مسروق للبيع بقرية الضهرية بدائرة المركز.



تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بقيام الأهالى بضبط شخصين حال قيامهما بعرض دراجة نارية (توك توك) للبيع يشتبه أن تكون مُبلغ بسرقتها، وذلك بقرية منشأة مهنا بدائرة المركز.



بالانتقال والفحص، تبين قيام الأهالى بضبط كل من "رامى. ع"، 21 سنة، و"إسلام. م"، 21 سنة، عاطل، مقيمين قرية الضهرية بمركز إيتاى البارود، حال قيامهما بعرض دراجة نارية (توك توك) ماركة بجاج سوداء اللون موديل 2013 شاسيه 96995 موتور 79614، للبيع لأحد الأشخاص بالقرية (مُبلغ بسرقتها)، فى محضر مركز إيتاى البارود بتاريخ اليوم عن بلاغ المدعو "محمد. ا"، 48 سنة، سائق، مقيم مركز إيتاى البارود.



بسؤال مالك الدراجة المذكورة، اتهم المذكوران بسرقة دراجته المشار إليها، حيث أبلغه أحد أصدقائه بمشاهدته لها يستقلها المذكوران فقام بتتبعها وضبطها والمتهمين بمساعدة الأهالى بالقرية المشار إليها.



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم المركز بتاريخه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.