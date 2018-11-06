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عمرو مصطفى يطالب بإنشاء أكاديمية وطنية عالمية لصناعة الفنون والعلوم.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
آيات أحمد
طالب الفنان عمرو مصطفى، بإنشاء أكاديمية وطنية عالمية لصناعة الفنون والعلوم مركزها مصر، لافتًا إلى أن الأغانى الوطنية توصل رسالة هامة وخاصة للعالم وتبث روح الوطنية فى نفوس المواطنين.

وأضاف عمرو مصطفى، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الفنان حسين الجسمى من أكثر الفنانين العرب الذين غنوا لمصر، مؤكدًا أن الفنان حسين الجسمى صادق فى كل كلماته وحبه تجاه مصر.

وأوضح أن حسين الجسمى محظوظ جدًا فى أغانيه الوطنية، مفيدًا بأن أغنية بشرة خير وصلت لكل دول العالم.

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