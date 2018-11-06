سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

خضعت امرأة إلى تسع عمليات تجميل لتصبح شبيه، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعجابها الشديد بها.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كشفت سارة شميدت، وهي محللة تقنية عمرها 34 عاما، عن استعدادها للخضوع لتسع عمليات جراحية في آن واحد لتحول مظهرها لشبيه ابنة الرئيس الأمريكي البالغة من العمر 37 عامًا.
كانت المناطق الرئيسية التي تثير قلق سارة هي ذقنها والخصر لأنها لم تتطابق مع شكل ابنة ترامب.
وتضمنت التسعة عمليات التجميل التي خضعت لها سارة عملية تجميل الأنف، وشد الوجه، وشد الشفاة، وشفط الدهون تحت ذقنها، ووسطها، وبفخذيها، كما وضعت "أكستنشن" مطول للشعر، وقامت بتغير لون شعرها ليشبه تمامًا شعر ابنة ترامب.