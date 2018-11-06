سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

خضعت امرأة إلى تسع عمليات تجميل لتصبح شبيه، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعجابها الشديد بها.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كشفت سارة شميدت، وهي محللة تقنية عمرها 34 عاما، عن استعدادها للخضوع لتسع عمليات جراحية في آن واحد لتحول مظهرها لشبيه ابنة الرئيس الأمريكي البالغة من العمر 37 عامًا.





كانت المناطق الرئيسية التي تثير قلق سارة هي ذقنها والخصر لأنها لم تتطابق مع شكل ابنة ترامب.



