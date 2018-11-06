ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

انضمام 5 مواقع سعودية للتراث العالمي باليونسكو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
شيرين عادل
انضمت خمسة مواقع سعودية تراثية مسجلة إلى قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو تضمنت مدائن صالح، والدرعية، وجدة التاريخية، ونقوش حائل، وواحة الأحساء.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها بموقع "تويتر" تفاصيل انضمام مواقع سعودية تراثية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

ويعد مدائن صالح أول موقع سعودى ينضم لقائمة التراث العالمى باليونسكو عام 2008، والذى يقع على طريق التجارة القديم ويربط بين الجزيرة العربية ببلاد الرافدين، والدرعية والتى ارتبط ذكرها بالسعودية الأولى وكانت عاصمة لها وانضمت عام 2010 للمنظمة، أما جدة التاريخية فانضمت عام 2014 لليونسكو والتى اتخذها الخليفة عثمان بن عفان ميناء لمكة المكرمة عام 36 هجريا \ 647 ميلاديا.

أما الموقع التراثى السعودى الرابع المنظم لليونسكو عام 2015 وهو نقوش حائل، ويمثل أربعة عصور بداية من العصر الحجرى حتى العصر الحديدى، وآخرها شمل واحة الأحساء والمنضم العام الجارى، والتى تعد أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال فى العالم.


loading...

ترشيحاتنا

الكويت تغرق.. الهاشتاج الأول عالميا على تويتر بعد فاجعة السيول

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

فنانون وقعوا في مواقف محرجة بسبب سائقيهم.. محمد رمضان يتعرض لأزمة بعد القتل بالخطأ.. آخر يهدد نادية الجندى بالقتل.. وغادة نافع تتعرض للسرقة على يد سائقها

إصابة 3 أشخاص في تصادم ترام مصر الجديدة وأتوبيس ومينى باص

الاتحاد التونسي: عقوبة إيقاف وليد أزارو مستحقة 100%

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الرئيس السيسي: وزن الأمن القومي العربي قبل ٢٠١١ يختلف عن بعدها

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري الأبطال

نجلاء بدر تكشف حقيقة انسحابها من البيت الأبيض بسبب الأجر

حكم صلاة امرأة تحمل طفلها في القيام والركوع والسجود.. فيديو

سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

الخطوط الكويتية توضح حقيقة توقف الرحلات بسبب الطقس السيئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو
عبد المحسن سلامة: منتدى الشباب قدم نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات ..فيديو
عمرو مصطفى يطالب بإنشاء أكاديمية وطنية عالمية لصناعة الفنون والعلوم.. فيديو
نقيب الصحفيين: منتدى الشباب يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟