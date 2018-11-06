انضمام 5 مواقع سعودية للتراث العالمي باليونسكو

انضمت خمسة مواقع سعودية تراثية مسجلة إلى قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو تضمنت مدائن صالح، والدرعية، وجدة التاريخية، ونقوش حائل، وواحة الأحساء.ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها بموقع "تويتر" تفاصيل انضمام مواقع سعودية تراثية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.ويعد مدائن صالح أول موقع سعودى ينضم لقائمة التراث العالمى باليونسكو عام 2008، والذى يقع على طريق التجارة القديم ويربط بين الجزيرة العربية ببلاد الرافدين، والدرعية والتى ارتبط ذكرها بالسعودية الأولى وكانت عاصمة لها وانضمت عام 2010 للمنظمة، أما جدة التاريخية فانضمت عام 2014 لليونسكو والتى اتخذها الخليفة عثمان بن عفان ميناء لمكة المكرمة عام 36 هجريا \ 647 ميلاديا.أما الموقع التراثى السعودى الرابع المنظم لليونسكو عام 2015 وهو نقوش حائل، ويمثل أربعة عصور بداية من العصر الحجرى حتى العصر الحديدى، وآخرها شمل واحة الأحساء والمنضم العام الجارى، والتى تعد أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال فى العالم.



