تعرف على الـ10 مسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا الأسبوع الماضي

تصدر مسلسل تشكوروفا الرايتنج الاسبوعي أو النسب الأعلى مشاهدة للمسلسلات التركية خلال الاسبوع الماضي، وتحديدا ابتداء من يوم الاثنين حتى أمس الأول الأحد.



وجاءت قائمة مسلسلات الأعلى مشاهدة كالتالي:

1. تشكوروفا

2. البحر الاسود

3.امرأة

4.الحفرة

5.قطاع الطرق

6.الازقة الخلفية

7.العهد

8.المحارب

9. جولبيري

10. الطائر المبكر



من المعروف أن الدراما التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية تحدد استمرار عرض العمل من عدمه بناء على النجاح الجماهيري، ما يبرر إنهاء عرض بعض الأعمال قبل استكمال تصويرها.