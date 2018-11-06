منى منير تطالب بحماية نظر الطلاب بعد انتشار ضعف الإبصار فى المدارس

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم الكشف على تلاميذ المدارس لاسيما فى ظل وجود التأمين الصحي لهم.



وقالت "منير" فى طلبها أنه ظهرت مشكلة جديدة لدى الطلاب الا وهي ضعف النظر، وهذه المشكلة لا تقل خطورة عن المشكلات الأخرى والتى يجب أن يتم أخذها على محمل الجد، وإعداد برنامج وقائي وكشف دوري على الأطفال لمحاربة هذه المشكلة وعدم تفاقمها والتي من الممكن أن تؤدي بالطلاب لمشاكل كبير في البصر قد تصل لـ"العمى" .



وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن تلاميذ المدارس الحكومية بصفة خاصة يعانون من عدم توافر رعاية طبية لازمة لهم بسبب اهمال التأمين الصحي وعدم تجهيز العيادات المدرسية أو توافر الأدوية اللازمة خاصة في القري والنجوع رغم ان الطالب يدفع اشتراك هذه الخدمة ولا يستفيد منها بشيء، الأمر الذي أدي إلي عزوفهم عن العلاج في مستشفيات التأمين الصحي التابعة للمدارس واتجهوا إلي شراء العلاج من خارجها نظرا لعدم وجود اهتمام من الأطباء والممرضات، و عدم جدوي التأمين الصحي وقلة أعداد الأطباء مقارنة بأعداد التلاميذ الرهيبة وعدم الجدية في توفير الإسعافات اللازمة في حالة وقوع الحوادث الطارئة وإعلان حالة الطوارئ يكون فقط في الأزمات وسرعان ما يختفي هذا الاهتمام.



وأردفت"منير" أنه من الضروري الحد من تفاقم هذه المشكلة عن طريق توفير وحدات صحية مصغرة داخل كل مجموعة متجاورة من المدارس تضم اطباء متخصصين في الأسنان والباطنة والعيون لتوفير رعاية صحية حقيقية متكاملة لتلاميذ المدارس حيث ان الزائرة الصحية وحدها لا تكفي داخل المدرسة، ويجب أن تتواءم الخدمة ويتم تطويرها بشكل مستمر لتلبية احتياجات هؤلاء التلاميذ، فضلا عن أن يكون هناك طبيب لكل مدرسة من العام الدراسي القادم من أجل صحة الطلاب ورعاية طبية أفضل لهم ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة فيها بصفتها مشروعا قوميا علي أن تشمل هذه المبادرة علي اجراء فحوص دورية لتلاميذ المدارس للكشف المبكر عن الأمراض والحد من انتشار الأمراض المعدية.



وشددت "عضو البرلمان" على أهمية المتابعة الدورية تقوم بها المدارس والوزارة لتلبية ما تحتاجه من أدوية الإسعافات الأولية توافر المستلزمات الطبية بالعيادات الملحقة بالمدارس وتجهيز العيادات بالإمكانات اللازمة.



وطالبت "منى منير" بضرورة تفعيل التأمين الصحي للمدارس كما نص عليه القانون وإن يتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الطلاب طوال العام الدراسى، و رفع كفاءة الخدمة ونشر الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور من المخاطر التي تحدق بأبنائهم ولإعداد جيل واعي وقوي للنهوض بالدولة المصرية.



