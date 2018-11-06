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برلمان

الغنيمى: حصول الأجانب على الإقامة مقابل تملك وحدة يخلق آلاف فرص العمل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
أكد عمر الغنيمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار وزارة الإسكان بشأن حصول الأجانب غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية سيساهم بشكل كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وازدهار الاستثمار فى مجال العقارات.

وقال عضو الإسكان، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إن هذه الخطوة تساهم في فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر، ما يترتب عليه زيادة فرص العمل التى تصل لآلاف الفرص، لافتا إلى أن تصدير العقارات أصبح من أكبر القطاعات التى يتم تصديرها فى الفترة الأخيرة والعديد من دول العالم اتجهت لهذا القطاع فى التصدير، ما يعنى توفير عملة صعبة.

وأكد النائب أن هذا القرار سيعمل على زيادة معدلات السياحة، وتشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية، والترويج السوق العقارية المصرية فى العديد من دول العالم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك شروط صارمة تنظم هذا الأمر.
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