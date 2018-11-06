أول رد من المطرب التركي أحمد كورال بعد اتهامه بضرب حبيبته سيلا

شوهد الممثل التركي أحمد كورال بعد تقديم إفادته في المحكمة إثر اتهام المطربة التركية سيلا لها بضربها في بيته.



وأكد في أول تصريح له تعليقا على الواقعة، أن "المحاكمة مستمرة وهذه بداية جديدة بالنسبة لي بكل المعاني"، مضيفا "اعتذر مجددا من الجميع لارتباط اسمي بهذا الموضوع وهو أمر لم أكن أرغب فيه ابدا".



واختتم كلامه ضد من أطلق عليه هذا الافتراء وحكم عليه بدون محاكمة قائلا "ان تكون ظالما أمر مؤلم اكثر من أن تتعرض للظلم بنفسك".



يذكر أن المغنية التركية الشهيرة "سيلا" حبيبة الممثل احمد كورال كانت قد اشتكت ضده بسبب تعرضها للضرب والاهانة لمدة 45 دقيقة في بيته حسب ادعائها.