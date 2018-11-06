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بين الناس

أهالى المحمودية يستغثون من انتشار القمامة وتراكم مياه المجارى

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:08 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى مركز المحمودية محافظة البحيرة، بخدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الإخبارى، من ظاهرة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة ومياه الصرف الصحى.

وأوضح أحد مواطنى المحمودية أن المركز يعاني من عدم وجود صناديق بالشارع، مما تسبب فى انتشار القمامة وإعاقة حركة السير، إضافة إلى مياه الصرف الصحى، مطالبين في رسالتهم، المسئولين والجهات المختصة بالتعامل مع الموقف لإعادة حركة السير لطبيعتها وإعادة المظهر الحضارى للمركز.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
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