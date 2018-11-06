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انقطاع مياه الشرب عن العريش بعد توقف التيار الكهربي عن محطة التلول

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:36 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
توقفت عملية ضخ مياه الشرب عن مدينة العريش محافظة شمال سيناء، نتيجة انقطاع التيار الكهربي عن محطة رفع المياه بمنطقة التلول، بسبب الظروف الجوية والأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وأكدت مصادر في الشركة القابضة لمياه الشرب بشمال سيناء، أن ضخ المياه من عنبر رفع المياه بالخط الرئيسي "خط الـ1000" توقف عن مدينة العريش من محطة رافع التلول والتي يتم تغذيتها من المحطة الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، نتيجة انقطاع التيار الكهربي عن المحطة بسبب الظروف الجوية والأمطار.

وأضافت المصادر، أنه سيتم إعادة ضخ المياه إلى مدينة العريش بعد عودة التيار الكهربائي لمحطة مياه التلول، لافتا إلى أن الشركة ستوافي المواطنين بتمام إعادة التشغيل مرة أخري.

وتعرضت محافظة شمال سيناء لموجة من الأمطار الغزيرة والمتقطعة، وانخفاض في درجات الحرارة، ما أسفر عن تكون برك للمياه في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.
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