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أخبار البلد

دبلوماسي: نحتاج قناة مصرية قومية تخاطب العالم وتؤثر فيه

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:32 م
السفير نبيل بدر يتحدث
السفير نبيل بدر يتحدث لـ«صدى البلد»
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: صلاح مهدي
قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الصحافة المصرية لا تهتم بالسياسة الخارجية أو القضايا الخارجية بالصورة الصحيحة.

وأضاف "بدر"، في حوار لـ"صدى البلد"، أن مصر الدولة يجب أن تنشئ منصة إعلامية مؤثرة في الداخل والخارج، لأن أعداء مصر أجادوا في هذا الأمر، وأيضا الأمر لا يتوقف على امتلاك القناة الإعلامية، لابد أن تكون منصة جيدة بمعايير احترافية عالية، بمحتوى إعلامي يهم العالم الخارجي وشعوبه.

وأشار إلى أن هذه القناة ستسهم بصورة كبيرة في تحسين صورة مصر بشكل أكثر سهولة وسلاسة أمام العالم، والقضاء على الصورة التي يروج لها أعداء الدولة سواء من الجماعات الخارجة على القانون أو أجهز الدول المعادية، وأطراف إقليمية ليس من مصلحتها أن تقف مصر وتصبح في موقف الأقوى مثل تركيا وقطر.
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