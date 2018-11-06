تحرير 24 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات بشوارع الغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، 24 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ لتأمين أرواح المواطنين وتلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدنية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 7 بلاغات حرائق متنوعة، و13 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، وبلاغين إنقاذ برى "سقوط شجرة وسقوط تنده".



وتحررت المحاضر، وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.

