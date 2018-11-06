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رياضة

نيمار ومبابي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نابولي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
القسم الرياضي
استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن االمتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: بوفون
خط الدفاع: ماركينيوس – تياجو سيلفا – كيميمبي.

خط الوسط: توماس مونييه – رابيو – ماركو فيراتي – بيرنات.

خط الهجوم: كليان مبابي – نميار دا سيلفا – إديسون كافاني.
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