بلا حرمان أو إسراف.. تعرفي على طرق الإدارة السليمة لميزانية المنزل

قالت الدكتورة رانيا الماريا خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إنه يجب اتباع استراتيجية سليمة في الإنفاق تحقق التوازن وذلك بتدوين كل المصروفات وتقسيمها في قوائم موضحه، وحساب متوسط الدخل لأصحاب الدخل المتغير.



وأضافت الماريا فى برنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية الغد، أن النقود تنفذ بينما الاحتياجات لا نستطيع توقعها، ولذلك يجب أن نضع الاحتياجات الأساسية في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن أول خطوة في استراتيجية الميزانية هو أن نسأل ماذا تفعل بأموالك؟ إلى أين تذهب بالضبط؟ وكيف يمكنك إدارتها؟، لذلك يجب أن نضع خطة للمصروفات والمدخرات للخمس سنوات القادمة.



ووجهت نصيحة للسيدات قائلة "اتفقي مع زوجك على عدم تجاوز مبلغ معين، فضلا عن ضرورة أن توافقا سويا على أي مصاريف أو مشتريات مثل شراء تلفزيون جديد".