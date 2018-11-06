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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا..والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 18 26
وسط الدلتا 18 25
الإسكندرية 17 26
بلطيم 18 26
مطروح 16 25
السلوم 14 24
سيوة 13 29
بورسعيد 19 25
دمياط 20 24
العريش 17 25
رفح 16 24
الإسماعيلية 17 27
السويس 17 26
رأس سدر 18 25
نخل 12 23
نويبع 19 26
طابا 18 25
كاترين 12 22
الطور 19 27
شرم الشيخ 21 27
الغردقة 20 29
مرسى علم 21 27
الفيوم 17 26
بنى سويف 17 26
المنيا 14 27
أسيوط 14 28
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 16 28
أسوان 17 29
أبوسمبل 18 28
الوادى الجديد 17 28
شلاتين 19 28
ابو رماد 19 27
راس حدربة 21 26
حلايب 21 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 33
المدينة 15 29
الرياض 17 30
المنامة 25 30
أبوظبى 23 33
الدوحة 26 31
الكويت 18 26
دمشق 09 19
بيروت 19 23
عمان 10 19
القدس 11 18
غزة 17 24
بغداد 13 21
مسقط 25 28
صنعاء 09 24
الخرطوم 21 25
طرابلس 17 24
تونس 12 21
الجزائر 11 19
الرباط 10 20
نواكشوط 23 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 02 17
اسطنبول 13 17
اسلام اباد 11 26
نيودلهى 13 28
جاكرتا 26 33
بكين 03 13
كوالامبور 24 31
طوكيو 14 19
أثينا 11 21
روما 11 18
باريس 05 12
مدريد 06 15
برلين 07 16
لندن 07 13
مونتريال 03 10
موسكو 00 08
نيويورك 08 16
واشنطن 08 18

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