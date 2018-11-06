نتنياهو يبحث عجز موازنة 2018 وتداعياته على الأمن الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم "الثلاثاء"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعقد اليوم بمكتبه في القدس، اجتماعا طارئا، لبحث العجز بالموازنة العامة للعام 2018، وتداعيات العجز على ميزانية الأمن الإسرائيلي.



وقالت الصحيفة العبرية، إن "الاجتماع سيكون بحضور عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومجموعة من المستشارين الاقتصاديين".



ووفقا للصحيفة، سيتم خلال هذه الجلسة اليوم، مناقشة الخطة المتعددة السنوات "جدعون"، والتي سيعرض فيها بحسب طلب نتنياهو البيانات الاقتصادية حول العجز في الموازنة العامة.



وأشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن مبادرة نتنياهو لرصد ميزانيات للأمن، تأتي على ضوء خطة "المفهوم الأمني 2030" التي قدمها في الأشهر الأخيرة والتي تهدف بالأسس إلى زيادة النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المستثمر في الأمن.