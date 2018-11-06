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أخبار العالم

#جواز_السفر_الإماراتي يتصدر تريند الخليج.. ومغردون: مبروك علينا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
شيرين عادل
تصدر تريند #جواز_السفر_الاماراتي، قائمة التدوينات الأكثر تفاعلا عبر "تويتر"، وذلك بعد حلول جواز دولة الإمارات المرتبة الثانية في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر.

ومن جانبهم عبر المغردون عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات وحكامها ولوزارة الخارجية وكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وقال أحد المغردين: "اللهم لك الحمد على نعمة الإمارات وقادتها الذين يسهرون لراحة وسعادة المواطن.. شكرا قيادتنا الرشيدة #شكرا_عبدالله_بن_زايد".

وعلى صعيد متصل بارك العديد من المغردين لدولة الإمارات حكومة وشعبا على هذا الإنجاز مؤكدين: "دائما في المقدمة يا أهل الإمارات.. يا عساكم من تقدم لتقدم.. لا ترضون إلا بالأول ولن ترضوا إلا به.. وفقكم الله وحفظ قيادتكم".

يذكر أنه بحسب مؤشر جلوبال باسبورت إندكس، فإن جواز السفر الإماراتي هو الأقوى عربيًا وفي المركز الـثاني عالميًا حيث يُسمح لحامله دخول 157 دولة من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.
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