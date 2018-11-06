محافظ مطروح يستجيب لشكوى أرملة معيلة ويمنحها أُثاثا لمنزلها

استجاب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، فى لمسة إنسانية، لطلب امرأة معيلة لـ6 أطفال، وليس لديها مصدر دخل ثابت يعينها على المعيشة، مع خلو منزلها من كافة الأثاث والفرش.





وعلى الفور وجه المحافظ مديرة خدمة المواطنين بسرعة توفير كافة احتياجاتها لمساعدتها، وصدق المحافظ على شراء 3 اجهزة كهربائية و3 أسرة، إضافة الى منحها شنط وأدوات مدرسية لأطفالها.





وأكد المحافظ حرصه الدائم على دعم الأسر الأشد احتياجا بالمحافظة، ومد يد العون لهم وإعاناتهم لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، خاصة فى تقديم مساعدات العلاج والمساعدات الإنسانية على وجه السرعة.