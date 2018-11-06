أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو

قال فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن هناك 160 ألف طلب من الشباب من مختلف دول العالم لحضور المنتدى وتم قبول 5 آلاف شاب فقط، مفيدًا بأن منتدى شباب العالم صدر رسالة للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان.



وأضاف عضو مجلس النواب، فى لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحادث الإرهابى الذى وقع قبل انطلاق مؤتمر شباب العالم كان المقصود منه تصدير صورة خاطئة عن مصر، مشيرًا إلى أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط الشباب إيجابى جدًا ويعطى الشباب الثقة فى أنفسهم.



وأوضح أن منتدى شباب العالم يؤكد تواصل الأجيال مع بعضها، مفيدًا بأن الرئيس وجه نصائحه للشباب بضرورة الحفاظ على بلادهم.

