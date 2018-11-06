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أخبار العالم

اتهامات العنصرية تلاحق ترامب قبل ساعات من انتخابات الكونجرس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمه
سحبت شبكة فوكس نيوز وإذاعة ان بي سي الأمريكيتين وموقع فيسبوك إعلان حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بانتخابات الكونجرس الأمريكي بعدما وصفوه بالعنصري.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر إعلانا مناهضا للهجرة مدته 30 ثانية، على تويتر الأسبوع الماضي، ويسمع في الإعلان صوتا يحذر من أن "قافلة مهاجرين يبلغ عددهم 7000 شخص تسير باتجاه حدودنا"، ويضيف 'إن المجرمين غير الشرعيين الخطرين مثل لويس براكامونتس القاتل لا يهتمون بقوانيننا'، وأوضحت الصحيفة أن الإعلان يهدف إلى حث الناس على 'التصويت للجمهوريين'، وقد تم بثه على قناتى "إن بي سي" وفوكس نيوز.

وذكرت الصحيفة أن شبكة "سي إن إن" رفضت عرض الإعلان، الذي وصفته بأنه "عنصري"، وقالت إنه محاولة لربط المهاجرين واللاجئين الذين يسعون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة بـ لويس براكامونتس، الذي قتل اثنين من النواب في 2014.

ونقلت "الجارديان" عن جو بيناروش، المتحدث باسم شبكة "إن بي سي" قوله: 'بعد إجراء مراجعة شاملة، أدركنا الطبيعة المتبلدة للإعلان وقررنا التوقف عن بثه'.

وأوضحت الصحيفة أن "فوكس نيوز" أعلنت لاحقا عبر ماريان جامبيلي، رئيسة قسم الإعلانات في القناة، أن "إدارة القناة قررت سحب الإعلان ولن يبث ثانيةً عبرها".

وقالت الصحيفة البريطانية إن ترامب عندما سُئل عن المؤسسات التي سحبت إعلاناته يوم الإثنين، قال: 'لا أعرف شيئًا عن ذلك.. لدينا الكثير من الإعلانات.. وهناك الكثير من الأشياء المزعجة'.

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