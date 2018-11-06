من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي معنية فقط بالتسلية والترفيه ولا تدوين اليوميات وتوثيق اللحظات المهمة في حياة المستخدمين والمتابعين، بل صارت محركا رئيسا للأحداث وإعلام بديل لتوصيل رأي البسطاء ممن همشتهم الظروف وغاب عنهم كادر الإهتمام.
ثورة السوشيال ميديا
ولعل الفيسبوك كان له دور كبير في تحريك المواطنين نحو ثورة 25 يناير، حتى وصفه البعض بأنه السبب الرئيس لاندلاع الثورة، بينما كان بعد ذلك ساحة متسعة للجدال حول الثورة وأحداثها والدعوى لها أو ضدها من جانب المؤيدين والمعارضين.
ثورة السوشيال ميديا
ولعل الفيسبوك كان له دور كبير في تحريك المواطنين نحو ثورة 25 يناير، حتى وصفه البعض بأنه السبب الرئيس لاندلاع الثورة، بينما كان بعد ذلك ساحة متسعة للجدال حول الثورة وأحداثها والدعوى لها أو ضدها من جانب المؤيدين والمعارضين.
بائعة الخضار
ولعل النماذج التي نجح من خلالها فيس بوك ومواقع السوشيال ميديا في نصرة المظلومين كثيرة ومتباينة تكاد تصل الى عشرات المواقف اليومية من خلال الصفحات المتخصصة والشكاوى والخدمات بالمحافظات، لكن ما لفت الإنتباه مؤخرا قصة السيدة البسيطة بائعة الخضار، والتي تناقل صورها الآلاف وربما الملايين بعد التصرف القاسي من مجلس مدينة رأي البر ضدها وبعثرة فرش الخضار على الأرض من حولها فما كان من السيدة إلا البكاء وسط حسرة أبنائها الصغار الذين ظهرت على وجوههم علامات الذعر والخوف.
فتاة العربة
لم تكن منى السيد والتي اشتهرت إعلاميا بـ فتاة العربة تدرك أن هذا الموقع " فيسبوك" التي ربما لا تعلم عنه شيئا سيكون سببا في تغيير حياتها ومنحها تعاطفا جارفا من جانب المصريين وشهرة واسعة انتهت بتواجدها بجانب رئيس الجمهورية في أحد مؤتمرات الشباب، فضلا عن استدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وتكريمها في قصر الرئاسة.
أنام ربع ساعة
لم يكن الطفل محمد أحمد صالح مهيأ نفسيا لخوض مغامرة أول أيام الدراسة، بعد أيام قضاها حبيس سريره بسبب كسر في قدمه، لم يخرج منه إلا على حبس آخر في فصل بمدرسة ابتدائي في شبرا.
الطفل توسل الى معلمته باكيا من أجل الذهاب الى البيت بداعي النوم قائلا "سيبوني أنام ربع ساعة بس وهعمل اللي انتو عايزينه" غير أن توسلات الطفل لم تقنع معلميه بينما أقنعت ملايين المتابعين على السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو الطفل.
قوة السوشيال ميديا
أكد تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي الصادر مؤخرا أن " السوشيال ميديا" وشبكات التواصل الاجتماعي تجاوزت مؤخرا مفاهيم التواصل والاتصال وتبادل الآراء بين الناس لتصبح أدوات قوية يمكن استخدامها من قبل الأفراد والمؤسسات والحكومات وتطويعها لخدمة الاقتصاد وتطوير عمليات الأعمال التجارية في مختلف القطاعات.