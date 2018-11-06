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أصل الحكاية

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:18 م
بائعة الخضار
بائعة الخضار
أحمد سالم
لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي معنية فقط بالتسلية والترفيه ولا تدوين اليوميات وتوثيق اللحظات المهمة في حياة المستخدمين والمتابعين، بل صارت محركا رئيسا للأحداث وإعلام بديل لتوصيل رأي البسطاء ممن همشتهم الظروف وغاب عنهم كادر الإهتمام.

ثورة السوشيال ميديا 
ولعل الفيسبوك كان له دور كبير في تحريك المواطنين نحو ثورة 25 يناير، حتى وصفه البعض بأنه السبب الرئيس لاندلاع الثورة، بينما كان بعد ذلك ساحة متسعة للجدال حول الثورة وأحداثها والدعوى لها أو ضدها من جانب المؤيدين والمعارضين.
من الطفل الباكي لـ
في الآونة الأخيرة، نجح الفيسبوك في تأليب الرأي العام ضد ممارسات كثيرة خارجة عن المألوف في الشارع المصري، ونجح فعليا في دفع المسئولين نحو اتخاذ مواقف حاسمة تجاه تلك الممارسات، بل أن بعضهم غادر منصبه مدفوعا بقوة جمهور السوشيال ميديا الذي ثار ضد تجاوزاته.

بائعة الخضار 
ولعل النماذج التي نجح من خلالها فيس بوك ومواقع السوشيال ميديا في نصرة المظلومين كثيرة ومتباينة تكاد تصل الى عشرات المواقف اليومية من خلال الصفحات المتخصصة والشكاوى والخدمات بالمحافظات، لكن ما لفت الإنتباه مؤخرا قصة السيدة البسيطة بائعة الخضار، والتي تناقل صورها الآلاف وربما الملايين بعد التصرف القاسي من مجلس مدينة رأي البر ضدها وبعثرة فرش الخضار على الأرض من حولها فما كان من السيدة إلا البكاء وسط حسرة أبنائها الصغار الذين ظهرت على وجوههم علامات الذعر والخوف.
من الطفل الباكي لـ
الفيسبوك لم يرحم سلوك مجلس المدينة المشين، وتمادى في نشر الصور حتى وصلت الى المحافظ الدكتورة منال عوض، التي قررت إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومى بمدينة رأس البر للتحقيق.

فتاة العربة 
لم تكن منى السيد والتي اشتهرت إعلاميا بـ فتاة العربة تدرك أن هذا الموقع " فيسبوك" التي ربما لا تعلم عنه شيئا سيكون سببا في تغيير حياتها ومنحها تعاطفا جارفا من جانب المصريين وشهرة واسعة انتهت بتواجدها بجانب رئيس الجمهورية في أحد مؤتمرات الشباب، فضلا عن استدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وتكريمها في قصر الرئاسة.
من الطفل الباكي لـ
منى كانت تجر عربة خشبية محملة ببضائع لتوزيعها على المحال التجارية على الرغم من ضعفها الجسدي، لكنها آثرت العمل على القعود أو مد اليد لغيرها، في الوقت الذي قارنت فيه السوشيال ميديا موقف منى بكثير من الشباب العاطل على المقاهي والكافيهات.

أنام ربع ساعة 
لم يكن الطفل محمد أحمد صالح مهيأ نفسيا لخوض مغامرة أول أيام الدراسة، بعد أيام قضاها حبيس سريره بسبب كسر في قدمه، لم يخرج منه إلا على حبس آخر في فصل بمدرسة ابتدائي في شبرا.

الطفل توسل الى معلمته باكيا من أجل الذهاب الى البيت بداعي النوم قائلا "سيبوني أنام ربع ساعة بس وهعمل اللي انتو عايزينه" غير أن توسلات الطفل لم تقنع معلميه بينما أقنعت ملايين المتابعين على السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو الطفل.
من الطفل الباكي لـ
محمد مدفوعا بملايين المساندين على الفيس بوك تسبب في فتح تحقيق موسع مع المتسببين في الواقعة، وتدخل وزير التربية والتعليم للتصديق على نقله إلى مدرسة أخرى وفتحت الواقعة بابا للنقاش من جديد حول النظام التعليمي في مصر وإجبار التلاميذ على الاستيقاظ مبكرا وحمل شنطة تحوي ثقلا من الكتب.

قوة السوشيال ميديا 
أكد تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي الصادر مؤخرا أن " السوشيال ميديا" وشبكات التواصل الاجتماعي تجاوزت مؤخرا مفاهيم التواصل والاتصال وتبادل الآراء بين الناس لتصبح أدوات قوية يمكن استخدامها من قبل الأفراد والمؤسسات والحكومات وتطويعها لخدمة الاقتصاد وتطوير عمليات الأعمال التجارية في مختلف القطاعات
من الطفل الباكي لـ
وقال التقرير الذي أصدرته قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي 2015؛ أن هناك استخداما وانتشارا متزايدا لشبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، وبشكل متفاوت بحسب الدولة وما تفضله من هذه الشبكات، مؤكدا ان هذه الشبكات يمكن أن تحدث تأثيرات قوية في نمو الأعمال، في تسويق وتحسين صورة المؤسسات، وفي إنشاء الأعمال الجديدة وريادة الأعمال.
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