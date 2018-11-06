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أخبار العالم

مقتل زعيم مجاهدي بنجلاديش برصاص الشرطة في شمال البلاد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة البنجالية اليوم الثلاثاء أنها قتلت زعيم جماعة مجاهدي بنجلاديش خورشيد علام وهي جماعة متطرفة متهمة بقتل عدد من النشطاء وحصار أحد المقاهي والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن المتحدث باسم الشرطة سوناتون شوكرابورتي قوله : إن علام لقي حتفه رميا بالرصاص في بلدة "شيبجانج" الواقعة شمالي البلاد.

يشار إلى أن علام البالغ من العمر 38 عاما متهم بالتخطيط لشن العديد من الهجمات في جميع أرجاء بنجلاديش.
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