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حوادث

ضبط 38 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:34 م
اللواء هشام الشافعي
اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج
خالد رياض
أسفرت حملة أمنية نفذها ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، عن ضبط 38 قطعة سلاح.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتنفيذ حملة أمنية قادها العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية أسفرت عن ضبط، 3 بنادق آلية، وبندقية اسرائيلي، وبندقية موزر الماني، و13 بندقية خرطوش، و5 فرد صناعة محلية، و5 فرد خرطوش.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.
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