محافظ الدقهلية يقرر الموافقة على زيادة عدد أدوار المباني بالقرى

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء السماح بتعلية المباني بالقرى وزيادة عدد الأدوار بعد التأكد من صلاحية المبنى لتحمل أدوار إضافية، يأتي ذلك لمنع التوسع الأفقي والتعدي على الأرض الزراعية.



وشدد شاروبيم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالرد على شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة ،كما شدد على ضرورة الاستماع لمطالبهم والنزول اليومي للشارع للتعرف على المشكلات على الطبيعة.



وأشار محافظ الدقهلية على أهمية تواصل الأجهزة التنفيذية مع أعضاء مجلس النواب في نطاقهم لتحديد الأراضي المتبرع بها لإقامة مدارس.



وطالب شاروبيم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لتطوير المزلقانات حفاظا على سلامة المواطنين، وكذلك التنسيق مع الشركة القابضة للغاز لتوصيله للمناطق المحتاجة.