بعد غياب 17 عاما.. معرض لـ محمود بقشيش في مركز سعد زغلول الثقافي

بعد غياب 17 عامًا، تطل علينا أعمال الفنان الناقد محمود بقشيش لتعرض للمرة الأولى في مركز سعد زغلول الثقافي، في معرض يحتفي بتجاربه الفنية، ومراحله المختلفة، خاصة فترة الثمانينات التي قال أنها بداية حياته، بعد زواجه من الأديبة هدى يونس، وبين الرسم السريع والأعمال الكبيرة، تشهد على حرفية يعلمها المتخصصين والممارسين للفنون التشكيلية.



"بقشيش" في معرضه يؤكد قدرة عالية على الرسم في خامات متعددة، بين أقلام الرابيدو، التي يقال عنها مجازًا الرسم بسن الأبرة، وبين الرسوم التحضرية والدراسات بأقلام الرصاص والألوان المائية، والزيتية. ليؤكد للمتلقي أن وراء قلمه النقدي، طاقة فنية تلبي رغبات يده، حيث يتوقف عن الكتابة عن الفن إلى ممارسة فعل الفن ذاته.



وتقول الأديبة هدى يونس زوجة بقشيش والمحافظة على تراثه الفني، صورة وكلمة متحدثة إلى بقشيش: 17 عاما مروا ، وحضورك محتفظًا بحميمية وجوده، صحيح أربكنى الكثير من غير المتوقع، وغرقى فى تفاصيله المخزية، أنشغل عنها بتجميع خطوط وأوراق وقصاصات تعمدت البعد عنها. وتجنب تبعيات أمواجها حرصًا ألا أنغمس وتسحبنى دواماتها، أحيانًا أكتفي بما إختزنته الذاكرة التى وهنت ونست بعض تفاصيلها. أرغمنى الفنان الجميل مجدى عثمان على الدخول فيها وطاردنى بالوقت وأبعد عنى النوم، كثيرًا ما أتأثر ويملأنى شجن، وحين ترى "فيروز" حيرة حالتى تهون الأمر وتعيد كلماتها عزيمة تخلت عنى، وأنشغل بالأوراق والرسوم حين ترانى "فيروز" تهون الأمور وتمنحنى كلماتها ثقة وطاقة وأعود للأنغماس مع ما تركه.



ومن جانبه قال الناقد مجدي عثمان واصفًا بقشيش: عود صلب لم تمسسه نار المؤامرة، وتحزبات الحركة التشكيلية، لم يميل لهوى التزلف والركن إلى مكان هادىء بعيد؛ يقيه الحاجة ويؤمن مستقبل عائلته من تقلبات الحياة.. مات أو كما تقول زوجته "مشي" تاركًا أوراق وقماشات تمتلىء بالنصوص النقدية والمساحات اللونية في إسلوب خاص، كما أن إضاءاته المعروفة تخرق جدار صمت اللوحة، وتقتل كآبة الظلمة.



أما الناقد الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق فقال: لقد مر محمود بقشيش بمراحل فنية مختلفة ركز فى بعضهاعلى إستلهام الطبيعة، وبعضها الآخر على إستلهام قضايا الواقع الإجتماعى، وبين الحين والحين يرتحل إلى ذاته فى تأملات أقرب إلى تأملات المتصوفة، ولا يكاد فى تلك الأثناء يراه أحد أو يعرف عنه شيئًا، إلى أن يظهر من جديد فى شكل معرض أو عدد من الدراسات التشكيلية، فيثْير من ردود الأفعال مما يجعل حضوره مؤكدًا، وهو يحتشد فى كل معرض بما يناسبه من الوسائط.



وفي حديثه مادحًا بقشيش قال الفنان بيكار: واحدًا من أعلام المعاصرين الذين أرسوا دعائم فن التصوير، وقدموا منحى تعبيريًا، ينهض على حساسية جديدة، يعزف جمالياته الخاصة، التى اتخذت من الضوء الأبيض الكاشف مثيلًا لعلاقات مدهشة تحرض على الجدل الدائم، والاشتباك بالواقع، وتعبيد الدروب المفضية إلى المستقبل.