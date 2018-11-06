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مرأة

5 أطعمة ومشروبات تتسبب في اصفرار الأسنان

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
أوضحت الدكتورة دينا إبراهيم اخصائي الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين أن الابتسامة المشرقة والضحكة الجذابة من أهم أسرار الجمال، لذا يهتم الرجال والنساء بأسنانهم ويسعون بشتى الطرق للحصول على أسنان جميلة وأصبح من السهل التغلب على كافة المشكلات التي تجعل شكل الأسنان غير لائق.

وقالت الدكتورة دينا إبراهيم، إن مصر من أهم الدول المتفوقة في مجال عمليات تجميل الأسنان كما أن عمليات تجميل الأسنان من العمليات الهامة لأنها لا تستخدم في تحسين المظهر فقط وإنما في علاج بعض الأمراض.

وأكدت الدكتورة دينا إبراهيم أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان شرب القهوة أو الشاي لأنها مشروبات تلون الأسنان وترقق طبقة المينا في الأسنان بسبب الشيخوخة وعدم اتباع نظام غذائي صحي وهذا يشمل تناول الكثير من الأطعمة المصنعة عالية الحمض بما في ذلك المشروبات الغازية والصودا والحلوى أو بعض الفواكه في بعض الأحيان.

وأشارت الدكتورة دينا إبراهيم إلى أن هناك بعض المكملات الغذائية تؤدي إلى اصفرار الأسنان يمكن أن تزيد من ترقق طبقة المينا في الأسنان بسبب احتوائها على الأحماض وجفاف الفم لأن عدم وجود اللعاب يعني حماية أقل لطبقة المينا والتنفس من خلال الفم وليس الأنف لأن هذا يؤدي لجفاف اللعاب واستخدام المضادات الحيوية وبعض العوامل الوراثية.
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