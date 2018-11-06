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برلمان

برلماني يطالب بأفكار خارج الصندوق لحل أزمة الكثافات الطلابية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:55 م
كثافات الفصول
كثافات الفصول
أمينة الدسوقى
طالب النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة التفكير خارج الصندوق فيما يخص حل أزمة الكثافة بالفصول، وعدم التفكير بطرق تقليدية من خلال بناء الفصول، وخاصة أن الزيادة السكانية تتضاعف كل عام.

وأكد غطاس فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن التغيير والتطوير يأتي من خلال الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين، في المجال التعليمي، فضلا عن ضرورة إيجاد موارد مالية بديلة تحل أزمات الكثافة الطلابية، والعمل على تدريب المعلمين ورفع مستواهم، ومرتباتهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه يجب بناء 250 ألف فصل لحل مشكلة الكثافة بالفصول، موضحًا أن تكلفة إنشاء تلك الفصول يصل إلى 130 مليار جنيه.
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