الإسلامية المسيحية لنصرة القدس: الولاء للثقافة قانون عنصري يكمل قانون القومية

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء في الثقافة" والذي يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون.



واشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الى خطورة القانون المصادق عليه مؤخرا والذي يمس الثقافة الفلسطينية ويقوم على إغلاق المؤسسات "في حال رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب أو دعم الكفاح المسلح والإرهاب أو اعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة".



وحذرت من الهجمة الاسرائيلية المسعورة على كل ما هو عربي فلسطيني داخل "اسرائيل"، حيث باتت تسخر قوانينها العنصرية لتهميشهم وكتم أي صوت لهم، داعية للوقوف بالمرصاد لكل الإجراءات التهويدية والقوانين العنصرية الباطلة.



بدوره، أكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى، طغيان دولة الاحتلال اسرائيلي ونقضها لكافة المواثيق والاعراف الدولية، من خلال اقرار المزيد من القوانين العنصرية المتطرفة ضد كل ما هو عربي فلسطيني.



وأشار الى أن القانون الجديد "الولاء في الثقافة" هو امتداد لقانون القومية العنصري، والذي يستهدف العرب في دولة الاحتلال الاسرائيلي، وهو قانون لإسكات كل صوت عربي حر واغلاق المؤسسات العربية التي تواجه مخططات الاحتلال وقوانينه العنصرية.

وشدد عيسى على أن إسرائيل ماضية بسرقتها للأرض الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، عبر الهدم والتهجير وسلب الأراضي، وبالاستيطان، وأخيرا إصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها إثبات أحقيتها بالأرض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة فظهر قانون القومية وقانون الولاء للثقافة.



